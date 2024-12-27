Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe ve Galatasaray dahil Süper Lig’den altı kulübe para cezası verdi.

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TFF’nin sitesindeki açıklamaya göre kurul verilen cezalar şöyle…

Eyüpspor:

Çirkin ve kötü tezahürattan 300 bin lira

Çeşitli maddelerden 130 bin 500 lira

Teknik direktör Arda Turan’a bir maçtan men ve 58 bin 500 lira

Fenerbahçe:

Çirkin ve kötü tezahürattan 570 bin lira

Bellona Kayserispor – Galatasaray maçında ev sahibi ekibe farklı maddelerden toplam 853 bin lira ceza kesildi. Konuk Galatasaray’a da saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan 468 bin lira ceza verildi.

Atakaş Hatayspor’a 47 bin 250 lira ceza kesildiğini duyuran PFDK, Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir’i ‘ciddi faulü’ sebebiyle üç maçtan men etti. Adana Demirspor’a da 300 bin lira ceza kesildi.

Trabzonspor antrenörü Gökhan Kandemir de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 58 bin 500 lirayla cezalandırıldı.