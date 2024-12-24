Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

ikas Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşmasında Arda Turan, maçın hakemi tarafından oyundan atılmıştı. Fotoğraf: AA

TFF, Trendyol Süper Lig’in 17’inci haftasındaki Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan’ın ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiğini duyurdu.

Aynı haftadaki diğer müsabakalarda disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor da PFDK’ya sevk edildi.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildi.