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Yaramazlara biraz batar!

Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ı ‘talimatlara aykırı hareketi’, Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’i de ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk etti.


Ayrıca Çaykur Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic de ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle PFDK’ye sevk edildi.

Süper Lig’den sekiz kulüp, PFDK’ye sevk edildi

TFF, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanan maçlardaki çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle şu takımları disipline gönderdi:

  • Atakaş Hatayspor
  • Bellona Kayserispor
  • Beşiktaş
  • Çaykur Rizespor
  • Göztepe
  • Fenerbahçe
  • ikas Eyüpspor
  • Sipay Bodrum FK

Süper Lig’den 11 kulüp PFDK’ya sevk edildi

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