Süper Lig’de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi

Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
21.45 Pendikspor-Hatayspor: Çağdaş Altay
21.45 Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Adana Demirspor-Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Alanyaspor-Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar