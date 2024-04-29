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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de 36’ncı haftanın tüm maçları aynı gün ve saatte

Süper Lig’de 36’ncı haftanın programını belirlendi.

Fotoğraf: AA

TFF, Süper Lig’de 36’ncı haftanın programını açıkladı.

Karşılaşmaların tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Görsel: TFF

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