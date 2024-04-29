Süper Lig’de 36’ncı haftanın tüm maçları aynı gün ve saatte

Süper Lig’de 36’ncı haftanın programını belirlendi.
TFF, Süper Lig’de 36’ncı haftanın programını açıkladı.
Karşılaşmaların tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,69 değer kazancıyla 10.082,77 puanla rekor seviyeden tamamladı.
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Beyoğlu Belediyesi, ücretsiz ring seferleri uygulamasını başlattı.
Süper Lig’de 36’ncı haftanın programını belirlendi.
Türk Hava Yolları (THY), 2021’de ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle ara verdiği uçuşlarını 21 Mayıs’ta yeniden başlatacak.