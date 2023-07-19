Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun fikstürü çekildi

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi.

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Süper Lig‘de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde dün gerçekleştirildi.

Yeni sezon 11-12-13-14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk yarısı 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı 20 hafta oynanacak. 17 ve 22’nci hafta maçları hafta içi oynanacak. 31 Mart 2024’te düzenlenecek yerel seçinedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31’inci hafta maçları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.

2. hafta: Galatasaray – Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor – Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray – Beşiktaş



11. hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

Fikstürünün tamamın TFF’nin sitesinden veya linke tıklayarak ulaşılabilir.