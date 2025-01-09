Süper Lig’de 19’uncu haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki maçları yönetecek hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde bu hafta görev alacak hakemleri açıkladı:
11 Ocak Cumartesi:
- 13:30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
- 16:00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
- 19:00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar:
- 13:30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
- 16:00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
- 19:00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün
- 19:00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi:
- 20:00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
- 20:00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk