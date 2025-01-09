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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de 19’uncu haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 19’uncu haftasındaki maçları yönetecek hakemler belirlendi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde bu hafta görev alacak hakemleri açıkladı:


11 Ocak Cumartesi:

  • 13:30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor: Zorbay Küçük
  • 16:00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
  • 19:00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar:

  • 13:30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • 16:00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor: Cihan Aydın
  • 19:00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün
  • 19:00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi:

  • 20:00 TÜMOSAN​​​​​​​ Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
  • 20:00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
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