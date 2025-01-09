Icardi ‘Artık yeter’ dedi: 15 maddelik Wanda Nara açıklaması

Wanda Nara’yla boşanma aşamasında olan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ‘iftiraları kabul etmemek’ amacıyla 15 maddelik bir açıklama yaptı.

Fotoğraf: Galatasaray

Habertürk‘ün aktardığına göre Arjantinli yıldız önce şu notu paylaştı: “Herkesin bildiği gibi, kızlarımla ilgili konularda herhangi bir şey paylaşmak benim tarzım değildir. Bir yargıç ve Çocuk Hakları Koruyucusu’nun talimatları doğrultusunda bugüne kadar bu konuda sessiz kaldık.

Ancak kızlarımın annesinin yaptığı tüm acımasız yalanlara cevap vermek zorunda hissediyorum, çünkü sessizliğimle bu sapkın iftiraların doğru olduğunu kabul etmiş olmamak adına… Yalanlarla ne zamana kadar yaşamak istiyoruz?”

Yıldız golcü ardındansa şu açıklamayı yaptı:

1) Beni, bana karşı yapılan asılsız bir şiddet suçlamasıyla kendi dairemden uzaklaştırdılar.

‘Silah bulundurma suçlamasıyla evime baskın yapıldı’

2) Bir cumartesi gecesi, dizimdeki sakatlığım için ameliyat olmama saatler kala, Santa Bárbara’da, bir başka asılsız şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evime baskın yapıldı. Baskın sonucu negatif çıktı. Silahım yoktu, kimseye zarar vermedim ve yalnız başıma uyuyordum.

3) Kızlarımı 13/12 tarihinde bana teslim etmeleri gerekiyordu ancak telefonlarımı 17/12’ye kadar kapattılar. Çünkü anne, Avrupa’da ‘sevgilisiyle’ seyahatteydi. Bu kişinin üç yıldır bir ilişki içinde olduklarını, kendisi hâlâ benimle evliyken canlı yayında doğruladılar ve kızlarımıza onun sadece ‘BİR ARKADAŞ’ olduğunu söyledi… (Ama hâlâ başkalarını suçluyorlar, ne ikiyüzlülük değil mi?)

‘Kızlarına sözünü tutmayınca yılbaşı planımı planımı iptal ettim’

4) 25/12 tarihinde ‘Amerika’nın annesi’ adaletin kararıyla kızlarını almak zorundaydı… Kızlar Noel’i babalarıyla, yılbaşınıysa anneleriyle geçirecekti. Ancak hanımefendi istediğini alamadığı için kırgın bir şekilde kızlarını almaya gitmedi ve Punta del Este’ye gitti. Gerekçe olarak 10 milyon pesoluk kefalet parasını ödeyemeyeceğini söyledi ama özel uçak ve her zamanki gösterişli yaşam tarzı için parası vardı.

* Üstelik birkaç gün önce İtalyan hesabına 10 bin dolar yatırmıştım. Böylece kızlarına verdiği, onları almaya geleceği sözünü tutmadı ve hazırlanmış bavullarıyla onları ortada bıraktı… Bense onun bu terk edişi karşısında hiç tereddüt etmeden arkadaşlarımla yılbaşı planımı iptal ettim ve kızlarımla kaldım… Tıpkı son iki yıldır yaptığım gibi… Çünkü bu süre boyunca hanımefendi kızlarından çok kendi hayatını önceliklendirmeyi seçti…

5) Tatili bittiğinde kızlarımı bana zorla vermemi dayatmaya çalıştı. Oysa bu 20 gün boyunca kızlarımı telefonla manipüle etmeye çalışmıştı, çünkü kızlar kendileri bana annelerinin evine gitmek istemediklerini söylüyorlardı. Babalarının evinde mutlu olduklarını, ailevi, eğlenceli bir ortamda yaşıyor olduklarını dile getiriyorlardı. Anneleri hakkında hiçbir kötü veya aşağılayıcı söz söylenmediği bir ortamdaydılar.

6) Yetmezmiş gibi, kızlarına 05/01 tarihinde onları almaya geleceğini söyleyerek bir kez daha sözünü tutmadı. Kızlar güzelce giyinip heyecanla onu beklediler. Ama bir kez daha onları ortada bıraktı. Ancak 06/01 tarihinde avukatlarımın müdahalesi sayesinde onun istediği bir benzin istasyonunda kızlarını ona teslim edebildim.

‘Sevgilisine dipnot…’

7) Ben asla kızlarıma anneleri hakkında kötü konuşmam… Onlara, annelerinin ailesini üç yıl boyunca sevgilisi olan bir kişi yüzünden dağıttığını ve bu kişiyi sonunda ‘erkek arkadaşı’ olarak kabul ettiğini anlatmam. Ve bu yüzden kızlar Türkiye’de okula giderken iki yıl boyunca Arjantin’e yerleştiğini anlatmam. Hatta… Sadece o kişinin hapiste olduğu üç ay boyunca Arjantin’de olmadığını da anlatmam.

8) Dipnot: O sevgilisine de şunu söylemek isterim ki, kendisi de tıpkı benim gibi aldatıldı… Çünkü Ocak 2023’te kendisi Senegal asıllı bir futbolcuyla Dubai’de buluştu. Bu, oğlumuzun doğum günü olan 25/01/23 tarihinde gerçekleşti. O gün oğlumuzun doğum günü kutlanıyordu ve kendisi kutlamaya ancak 23:30’da yani doğum gününün bitmesine 30 dakika kala geldi…

9) Çalışmak isteseydi Avrupa’da yapabilirdi… Nitekim İtalya’da çok başarılı şekilde yaptı. Çünkü kızlarımız hiçbir zaman Arjantin’de yaşamadı…

‘Beni küçültmeye çalışıyor’

10) Hanımefendi, kamuoyunda beni küçültmeye çalışıyor… Ama ben, kızlarımın birçok kez talep ettiği gibi, ailemizi kurtarmak için verdiğim mücadeleden ve gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum.

11) Beni alaya almak için çocuklarına verdiği zarar onun umurunda değil. Annelerinin, babalarının veya üvey babalarının cinselliklerinin internette viral olması ve çocukların arkadaşlarının karşısında utanç duyması onun umurunda değil. Çünkü açıkça görülüyor ki, onun kini ve savaşı, çocuklarının mutluluğundan daha önemli.

‘Yeter artık’

12) Son olarak 20 gün boyunca kızlarını görmedikten sonra yaptığı ilk şey onları manipüle etmek ve onlara yalanlar söylemek oldu. Elimde, söylediği her şeyin yalan olduğuna dair kanıtlar var. Kızları, benim yanımdaki kişinin ailemizi mahvettiğine inandırmaya çalışıyor. Ama kızlarına gerçeği söyleme cesareti yok… Aileye bizzat kendisinin üç yıl boyunca süren bir evlilik dışı ilişki yüzünden ayırdığını anlatamıyor. Kime yalan söylüyor? Kimi kandırmaya çalışıyor? Yeter artık, Allah aşkına!

13) İşin en ironik yanı, kızlarımın her zaman ‘La China’ Eugenia’nın kim olduğunu bilmeleriydi. Onu YouTube’da ve Spotify’da arayıp şarkılarını dinler ve hayranı olurlardı. Bunun kanıtları da var, ancak kızlarımın bütünlüğünü korumak için bunları saklıyorum.

14) Söylediğim ve yayınladığım her şeyi, hanımefendinin yalanları ve iftiraları yüzünden zorunlu olarak yapıyorum. Onun çocuklarının refahını ve zihinsel sağlığını hiçe saydığı ortada.

15) Kızlarımın anneleri tarafından psikolojik olarak manipüle edildiğini bilmek canımı yakıyor… Ama adalete güveniyorum. Doğru yolda olduğumdan eminim. Beni mahkemeye götürdüler ve beni karalamaya çalıştılar ama hakikatle, her zaman galip geldik.