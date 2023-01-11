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Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.

Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.


Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray’a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor’a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş’a 981 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

Süper Lig TakımlarTakım Harcama Limiti (TL)%40 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)
1.Trabzonspor744.527.0451.042.337.863
2.Fenerbahçe1.134.152.3911.587.813.348
3.Arabam.com Konyaspor206.164.520288.630.328
4.Medipol Başakşehir286.872.606401.621.648
5.Corendon Alanyaspor185.810.956260.135.339
6.Beşiktaş700.774.651981.084.511
7.Fraport TAV Antalyaspor198.447.905277.827.066
8.Vavacars Fatih Karagümrük133.307.309186.630.232
9.Adana Demirspor287.558.866402.582.412
10.Demir Grup Sivasspor269.432.666377.205.732
11.Kasımpaşa171.317.390239.844.346
12.Atakaş Hatayspor180.937.033253.311.846
13.Galatasaray1.104.157.4871.545.820.482
14.Yukatel Kayserispor136.325.484190.855.678
15.Gaziantep FK267.841.294374.977.812
16.Bitexen Giresunspor202.431.404283.403.965
17.MKE Ankaragücü236.048.959330.468.543
18.HangiKredi Ümraniyespor186.694.743261.372.640
19.İstanbulspor195.247.056273.345.878

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