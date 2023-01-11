Süper Lig takımlarının ikinci transfer dönemindeki harcama limitleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2022-2023 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray’a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor’a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş’a 981 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
|Süper Lig Takımlar
|Takım Harcama Limiti (TL)
|%40 Sapma Dahil
Takım Harcama Limiti (TL)
|1.Trabzonspor
|744.527.045
|1.042.337.863
|2.Fenerbahçe
|1.134.152.391
|1.587.813.348
|3.Arabam.com Konyaspor
|206.164.520
|288.630.328
|4.Medipol Başakşehir
|286.872.606
|401.621.648
|5.Corendon Alanyaspor
|185.810.956
|260.135.339
|6.Beşiktaş
|700.774.651
|981.084.511
|7.Fraport TAV Antalyaspor
|198.447.905
|277.827.066
|8.Vavacars Fatih Karagümrük
|133.307.309
|186.630.232
|9.Adana Demirspor
|287.558.866
|402.582.412
|10.Demir Grup Sivasspor
|269.432.666
|377.205.732
|11.Kasımpaşa
|171.317.390
|239.844.346
|12.Atakaş Hatayspor
|180.937.033
|253.311.846
|13.Galatasaray
|1.104.157.487
|1.545.820.482
|14.Yukatel Kayserispor
|136.325.484
|190.855.678
|15.Gaziantep FK
|267.841.294
|374.977.812
|16.Bitexen Giresunspor
|202.431.404
|283.403.965
|17.MKE Ankaragücü
|236.048.959
|330.468.543
|18.HangiKredi Ümraniyespor
|186.694.743
|261.372.640
|19.İstanbulspor
|195.247.056
|273.345.878