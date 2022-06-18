Süper Lig takımları ilk 11’de sekiz, maç kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de takımların ilk 11’de sekiz, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.

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Açıklamada, kulüplerin ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşuluyla, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış üç yabancı uyruklu futbolcuyla da sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi.

TFF 1’inci Lig’de ise yabancı oyuncu kuralının geçen sezonki gibi devam edeceği açıklandı. Takımların, ilk 11’de beş, maç kadrosunda ise yedi yabancı oyuncu bulundurabileceği ve toplam sekiz oyuncuya lisans çıkarabileceği kaydedildi.

TFF Yönetim Kurulunun, 2022-2023 sezonu için ilan edilecek ‘Takım Harcama Limitleri’ndeki kabul edilebilir sapma oranını yüzde 40 olarak belirlediği aktarıldı. Ayrıca, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili ‘Takım Harcama Limiti’nin belirlenmesi kararının alındığı belirtildi.

Toplantıda, A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg’u ağırlayacağı karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanması kararının da alındığı duyuruldu.

