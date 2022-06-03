Süper kahraman Sam: Çevreyi temiz tutmak için savaşıyor

Dört ayaklı süper kahraman Sam Şili’nin başkentindeki bir parkı temiz tutmak için çalışıyor. Özel gücü ise çöp toplayarak parkın ziyaretçilerine örnek olmak.

Fotoğraf: Reuters

Santiago şehrinde sahibiyle birlikte yürüyüşe çıkan border collie cinsi köpek eğitici rehberdeki yeşil pelerin giyen çizimiyle ünlü oldu.

Her şey Gonzalo Chiang ile Sam’in şehrin en geniş yeşil alanında yaptıkları yürüyüşler sırasında plastik şişe, kutu, maske yiyecek ambalajı gibi çöpleri toplamak için defalarca durmak zorunda kalmalarıyla başladı: “Sam’le yürüyüşlerimizde çok sayıda çöp bulmaya başladık. Öyle olunca toplamak için hazırlıklı gelme ihtiyacı doğdu.“

Resmi rakamlara göre yalnızca nisan aynda Sam ve Gonzalo 602 maske 585 şişe 304 kutu ile yiyecek ambalajı topladı.

Park görevlileri Sam’den o kadar etkilendi ki görüntüsünü parkın bakımıyla ilgili kampanyalarında kullanmaya karar verdi

Çizgi roman karakterine dönüştürülen beş yaşındaki köpek ‘Sam: Park süper kahramanı‘ kimliğiyle parkın ziyaretçilerine çöplerini yanlarına almalarını ya da parkın 40 geri dönüşüm noktasından birine götürmesini öğütlüyor.

Okullara da ulaşarak öğrencilerle buluşan süper kahraman Sam sosyal medyada da paylaşılıyor.