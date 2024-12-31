Sümer Holding'in 11 taşınmazı özelleştirilecek

Sümer Holding’in dokuz ildeki 11 taşınmazı satılarak özelleştirilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre özelleştirilecek toplamda 11 taşınmaz şu bölgelerde:

Adana’nın Kozan ilçesi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi

İzmir’in Menemen ilçesi

Karaman’ın merkez ilçesi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi

Samsun’un İlkadım ilçesi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi

Tokat’ın Zile ilçesi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde üç taşınmaz

İhale şartnamesi bedeli Adana, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Samsun için 5 bin lira, diğer illerdekiler için 3 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleriyse 100 bin lira ila 750 bin lira.

Adana, Isparta, İzmir ve Karaman’daki taşınmazlar için 17 Şubat’a, Kocaeli, Manisa, Samsun, Sivas ve Tokat’taki taşınmazlar için 18 Şubat’a kadar son teklifler verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri kuruluşun ‘Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA’ adresine son teklif verme tarihi 16.00’ya kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.