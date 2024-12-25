Aralarında İzmir, Antalya ve Muğla'nın da olduğu yedi ilde özelleştirme

Aralarında İzmir, Antalya ve Muğla’nın da olduğu yedi ilde mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı olan 35 taşınmaz özelleştirildi.

İzmir Aliağa’da kıyıya yakın yerler özelleştirildi.. Görsel: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Muğla illerindeki 35 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Kararla mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazları satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

Özelleştirilen taşınmazlar şöyle: