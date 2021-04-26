Ekonomiye bildik reçete: Parsel parsel satış

Pandemi ve yabancı yatırımcının kaçmasıyla sıkışan Türk ekonomisine ‘deva’ yine satışta bulundu. 2020 yılında 22 milyon dolarlık arsa satan hükümet, bu yılın daha ilk dört ayında satışlardan 798 milyon 59 bin 500 TL’yi kasasına koydu. Satılanlar arasında Atatürk döneminde kurulan Sümer Holding ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. arazileri de var.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Geçmiş dönemde özelleştirme kapsamına alınan toplam 75 ayrı arsa satışı 2021’de onaylandı. Bu kapsamda Hazine’ye ait 33 arazi, Sümer Holding’e ait 25 arazi, Türkşeker’e ait 16 arazi ile TEDAŞ’ın bir arazisinin satışı kesinleşti.

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Büyük bölümü turizm merkezlerinde

Satışa çıkan arazileri toplam büyüklüğü 861 bin 898 metrekare. Elde edilen gelir ise 798 milyon 59 bin 500 TL. Satılan yerlerin büyük bölümü Aydın’ın turizm merkezlerinden Didim ilçesinde. Ayrıca Bodrum, Tokat, Ankara, Kayseri, Adana, Yalova, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Tunceli, Van, Diyarbakır’da da çeşitli araziler satıldı.

717 bin metrekare daha satılacak

Ayrıca, 4 Şubat tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla mülkiyeti Hazine’ye ait Aydın Kuşadası ve Muğla Milas’ta bulunan 19 arazi özelleştirme kapsamında alındı. 2025 yılına kadar özelleştirmesi planlanan arazilerin toplam büyüklüğü 717 bin 592,44 metrekare.

HES’ler de satışta çıkarıldı

Denizli’de bulunan Çal Hidroelektrik Santrali, Erzincan’da Girlevik II ve Mercan Hidroelektrik Santralleri, Kars Dereiçi Hidroelektrik Santrali’nin de 2025’e kadar özelleştirilmesi planlanıyor.

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Sümer Holding’in 4 bin 673 arsası gitti

2021’in ilk dört ayında en çok arazisi satılan kurumların başında 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla kurulan ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kurumları arasında yer alan Sümer Holding geldi. Şirketin 4 bin 673 adet arsası 2020 yılı itibariyle özelleşmiş durumda.

2021 yılında yapılan satışlara ilişkin ayrıntılar

Ankara Gazetecisi’nde yer alan haberde 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan yayınlanan kararların ayrıntıları ise şu şekilde veriliyor:

9 Ocak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 9 Ocak’ta aldığı 19 ayrı kararla Türkiye genelinde 81 bin 525 metrekarelik arazinin satışını onayladı. Bu arazilerin satışından toplam 83 milyon 655 bin TL gelir elde edildi. Bunlar arasında Sümer Holding’e ait Aydın’nın Didim ilçesinde 6 arazi ile Van, Kahramanmaraş, Tokat, Konya, Afyonkarahisar’da Türkşeker’e ait araziler ile TEDAŞ’a ait Erzincan bir taşınmaz da yer aldı.

1,5 milyona aldı, 4,5 milyona satıyor

Ankara’nın Mamak ilçesinde Samsun Yolu kenarında 8 bin 294 metrekarelik yeri 1 milyon 555 bin TL’ye alan H.S. adlı kişi, araziyi hemen 4 milyon 500 bin TL’ye satışa çıkardı.

12 Ocak

12 Ocak’ta Bodrum’un Gökçebel Mahallesi’nde bin 856,78 metrekarelik arazi 6 milyon 200 bin TL’ye Er Metal Madencilik’e satıldı. Aynı gün, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi’ne 355 metrekarelik yer 468 bin TL’ye elden çıkarıldı.

23 Ocak

23 Ocak’ta İstanbul Şile’de 4 bin 289,68 kilometrekarelik alan 2 milyon 700 bin TL’ye, Aydın’ın Didim ilçesinde Altınkum Mahallesi’nde bin 196,24 kilometrekarelik arazi 7 milyon 250 bin TL’ye satıldı.

30 Ocak

30 Ocak’ta Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye 4 adet arazinin satışı onaylandı. Bu kapsamda Türkşeker’in Afyonkarahisar, Niğde ve Tokat illerindeki 15 bin 829,14 kilometrekarelik arazisi 9 milyon 795 bin TL’ye satıldı.

4 Şubat

Adana’nın Karataş ilçesinde 207 bin 789,00 metrekarelik alan 8 milyon 250 bin TL’ye satıldı. Adana’nın Toros ilçesindeki bazı hisseli yerler de 23 milyon 600 bin TL’ye Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devredildi.

17 Şubat

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 17 Şubat’ta ise 50 bin 309,00 metrekarelik arazinin satışını onayladı. Ankara’da Hazine’ye ait 3 yer, Malatya’da ise Sümer Holding’e ait bir arazinin toplam satış tutarı 17 milyon 200 bin TL oldu.

5 Mart

Sümer Holding’e ait Şanlıurfa’da 16 bin 030,05 metrekarelik alan, 13 milyon 421 bin TL’ye satıldı.

10 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart’ta ise 25 adet özelleştirme kararı aldı. Çoğunluğunu yine Sümer Holding ile Türkşeker’in arazileri oluşturdu. Sümer Holding’e ait arazilerin büyük bölümünün ise Aydın’ın turistik ilçesi Didim’dekiler olması dikkat çekti. Satışı onaylanan 25 ayrı arazinin büyüklüğü 421 bin 296,94 metrekare olurken, toplam satış tutarı ise 546 milyon 440 bin 500 oldu.

20 Mart

Güllük Liman Sahası’nın, işletme hakkı 35 milyon 250 bin TL’ye 45 yıllığına ICC Grup’a devredildi.

9 Nisan

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tokat’ta Türkeşeker’ait iki, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde de Hazine’ye ait iki olmak üzere toplam 4 arazinin satışını onayladı. 14 bin 403,29 metrekarelik arazinin toplam satış bedeli 7 milyon 665 bin TL oldu.

10 Nisan

Erdoğan’ın imzasıyla Sümer Holding’e ait Aydın/Didim ve Kayseri’deki toplam 6 bin 791,24 metrekarelik arazi, 30 milyon 400 bin TL’ye satıldı.

13 Nisan

Yalova’da Hazine’ye ait 40 bin 226,24 metrekarelik arazi, 14 milyon 265 bin TL’ye satıldı.

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