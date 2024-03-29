Sultan Uçar: AKP iktidarı, anayasanın eğitimde çiğnenmesini öğrenci ve öğretmenlere uygulamalı izletiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun zaman önce asli görevi olan ‘milli eğitim’ verme sorumluluğunu terk etti. ‘Sivil toplum’ adı altında toplaşan tarikat, cemaat ve siyasetçileri, okullara bizzat MEB imamları doldurdu. İçeriği, devlet sırrı gibi saklanan gizli protokollere her gün bir yenisi eklendi. Cumhuriyetin kadın ve erkek eşitliği kazanımlarını nesillere aktaran taşıyıcı kolonu öğretmenleri; kara çarşaflı, peçeli, cübbeli, sarıklı, şalvarlı, eğitimi belirsiz, din tüccarı, hokkabaz hacı hoca takımı karşısına, sınıflarda kurşun asker gibi diktiler. AKP iktidarı, anayasanın eğitimde çiğnenmesini öğrenci ve öğretmenlere uygulamalı izletiyor.

İnceleme-soruşturma adı altında uyarma, kınama, sürgün cezaları yağdırılan öğretmenlere gün geçmiyor ki, ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten yeni bir soruşturma açılmasın. Kafasındaki dindar kindar nesil hedefi için eğitimi araç yapan AKP iktidarı, “Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir” diyen Başöğretmen Atatürk’ün, yeni nesli emanet ettiği Atatürkçü öğretmenleri yine de susturamıyor! Son skandal, Kırıkkale’de patladı. Milli Eğitim Temel Kanunu’nun, ‘Karma eğitim esastır’ maddesine aykırı olarak devletin okullarında sınıflar kız-erkek diye harem selamlık olarak ayrılıp karma eğitime karşı savaş açıldı.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü (MEM) din eğitiminden sorumlu Şube Müdürü Serdar Gündüz, ildeki 3 imam hatip ortaokulunda sınıfların harem selamlık ayrıştırıldığı ihbarı alıp e-okul sistemi üzerinden inceledi. Enesler, Mustafalar, Aliler bir sınıfa; Elifler, Esmalar, Rabialar öteki sınıflara toplanmıştı. Öyle ileri gitmişlerdi ki, henüz 10-14 yaş aralığındaki kız ve erkek öğrencilerin neredeyse okul koridorlarında hatta teneffüste bile bir araya gelmesini istemiyorlardı. Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Volkan Canöz İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu’nda, harem selamlık eğitime geçildiği resmen tespit edilip tutanak tutularak Kırıkkale MEM’e bildirildi.

Sultan Uçar’ın yazısı