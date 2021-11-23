Sular çekildi, Keban’da dev obruk ortaya çıktı: Büyük bir mağara sisteminin parçası olabilir

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü’nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve balık avlamaya giden bir kişi tarafından fark edilen dev obruk ilgi uyandırdı.

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Sekiz yaşındaki kızıyla tekneyle balık avına çıkan Vahdet Gündüz, ilçenin 6 kilometre güneydoğusunda daha önce balık avladıkları alanda suların çekildiğini gördü. Teknesini kıyıya demirleyerek suların çekildiği alana gitti ve kıyıdan yaklaşık 150 metre içerideki bir tepenin arka kısmında içerisinde su bulunan dev bir çukur olduğunu gördü. Durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.

Mühendislik fakültesi jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, bölgede yaptığı incelemede dev çukurun baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan dev bir obruk olduğunu tespit etti.

‘En üst yüzeyinin çapı 350 metre’

Aksoy, Ağın’da bilinen Kup çukurunun ardından ilçenin 6 kilometre güneydoğusunda baraj gölünün Tunceli yakasında ortaya çıkan ikinci obruğun bölgenin jeoturizmine değer kattığını belirterek şöyle konuştu: “Bu obruğa yakından bakıldığında içerisinde su olduğu görülüyor ki bunun sürekli olarak su bulundurması mümkün değil. Bu suyun barajla irtibatlı olması lazım. Yani bu suyun varlığı baraj gölünden buraya bir irtibatın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla nasıl bir bağlantı var, bir mağara sisteminin çökmesiyle mi oluştu veya çatlaklar boyunca mı geliyor, bunun ortaya konulması gerekiyor. Gerekli araştırmaların yapılmasını planlanıyoruz. Obruğun en üst yüzeyi yaklaşık 350 metre çapa sahip. Bu obruğun bölgedeki çok büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var.”

Her iki obruğun karstik olaylar sonucu oluştuğunu belirlediklerini, bu obrukların varlığının bölgede başkalarının da olabilme ihtimalini doğurduğunu aktaran Aksoy şöyle devam etti: “Obrukların ne zaman oluştuğunun belirlenmesi için obruktaki sarkıt ve dikitlerin yaşının tespit edilmesi gerek. O zaman bu mağara sistemi ve bunların bir parçası olan obrukların ne zaman meydana geldiğini daha net konuşmak mümkün. Baraj gölünün kenarında olması dolayısıyla özellikle doğaseverler için ilgi çekecek noktalardan biri. Buranın özellikleri araştırılıp ortaya çıkarılınca bu obruk insanların görmek isteyecekleri bir yer haline gelecektir diye düşünüyorum.”

‘Dalış turizmi için de önemli’

Aksoy, içinde su bulunması nedeniyle obruğun dalış turizmi için de önemli bir değer olabileceğinin altını çizdi.

Obruğu fark eden Gündüz ise, “Obruğun bulunduğu nokta geçmiş yıllarda tamamen su altında kalan bir yerdi. Sadece bir koy şeklinde, ağlarımızı attığımız bir yerdi. Suyun altında böyle bir oluşumdan habersiz oltalarımızı atardık. Çok büyük turnaların, sazan balıklarının yakalandığı bir yerdi” dedi.

Duyuldukça bölgeye doğaseverlerin ziyaretlerinin arttığını aktaran Gündüz, “Açıkçası daha önce hiç görmediğimiz böyle doğal bir güzelliğin ortaya çıkmasından dolayı sevinç yaşadık. İnsanların buraya merakı oluştu. Teknemizle getirdiğimiz arkadaşlar bol bol fotoğraf çekiyorlar” ifadelerini kullandı.

