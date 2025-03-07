Şubatta en çok külçe altın kazandırdı

Şubatta yatırım araçları arasında en fazla kazandıran külçe altın oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubata ilişkin ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları’nı açıkladı.

Buna göre şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 7,92, tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) indirgendiğinde yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yatırım araçlarından şunlar kazandırdı:

Mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63

Avro yüzde 0,26

Şu araçlarsa yatırımcısına kaybettirdi:

Dolar yüzde 0,29

BIST 100 endeksi yüzde 4,18

TÜFE’yle indirgendiğindeyse şu araçlar yatırımcısına kazandırdı:

Mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01

DİBS yüzde 0,48

Avro yüzde 0,12

Şunlarsa kaybettirdi:

Dolar yüzde 0,44

BIST 100 endeksi yüzde 4,32

DİBS, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 6,5, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 3,7 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 5,15’le yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.