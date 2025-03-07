Şubatta en çok külçe altın kazandırdı

Şubatta yatırım araçları arasında en fazla kazandıran külçe altın oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubata ilişkin ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları’nı açıkladı.
Buna göre şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 7,92, tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) indirgendiğinde yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında görüldü.
Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yatırım araçlarından şunlar kazandırdı:
- Mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16
- Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63
- Avro yüzde 0,26
Şu araçlarsa yatırımcısına kaybettirdi:
- Dolar yüzde 0,29
- BIST 100 endeksi yüzde 4,18
TÜFE’yle indirgendiğindeyse şu araçlar yatırımcısına kazandırdı:
- Mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01
- DİBS yüzde 0,48
- Avro yüzde 0,12
Şunlarsa kaybettirdi:
- Dolar yüzde 0,44
- BIST 100 endeksi yüzde 4,32
DİBS, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 6,5, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 3,7 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 5,15’le yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.