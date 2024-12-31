2024'te en fazla altın kazandırdı

2024’te yatırım araçları arasında en fazla kazandıran altın oldu.

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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024’te yüzde 51,63 arttı. Geçen yılın sonunda 1962 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024’ün son işlem gününde 2 bin 975 liraya çıktı.

2023’ü 13 bin 176 liradan tamamlayan cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 20 bin 180 lira oldu.

Böylece altının satış fiyatı bu yıl yüzde 53,16 arttı.

Türk lirası karşısında doların yıllık artışı yüzde 19,63 olurken avronun satış fiyatı da yüzde 12,51 arttı.

2023’te 29,55 lira olan dolar, 2024’te 35,35 liraya çıktı.

Geçen yılın sonunda 32,6660 lira olan avronun satış fiyatıysa 2024’ün son işlem gününde 36,75 liraya yükseldi.