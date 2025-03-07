Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini düştü

Merkez Bankası (MB) anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini düştü.
MB marta ilişkin Piyasalar Katılımcılar Anketi’ni yayınladı.
54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılan ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’dan yüzde 28,04’e geriledi.
12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,26’ken, bu anket döneminde yüzde 24,55’e düştü.
24 ay sonrası enflasyon beklentisiyse aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,26 ve yüzde 17,06 oldu.
Dolar tahmini
Yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 42,89 lirayken, bu anket döneminde 42,79 liraya geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisiyse 43,96 liradan 44,42 liraya yükseldi.
Faiz tahmini
Ankette üç ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 40’tan yüzde 37’ye geriledi. 12 ay sonrası için faiz beklentisi yüzde 28,92’den yüzde 27,60’a indi. Mevcut politika faizi yüzde 42,5 düzeyinde.