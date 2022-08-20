Su krizine dikkat çekiyor: Avustralyalı aktivist İstanbul’da koştu

Dünyada kuraklıktan etkilenen 200 bölgede maraton koşma hedefiyle yola çıkan Avustralyalı aktivist Mina Guli 78’inci koşusu için İstanbul’da.

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AA’nın aktardığına göre Avustralya’daki ilk maratonuna 22 Mart Dünya Su Günü’nde başlayan Guli; Özbekistan, Tacikistan, Kenya, Tanzanya, Malavi, Zambiya, Zimbabve, Botsvana ve Güney Afrika’nın ardından Konya’daki Tuz Gölü’nde koştuktan sonra kampanyasının Avrupa ayağına başlamak üzere İstanbul’a geldi.

Fatih’teki Küçükayasofya Caddesi’nden başladığı koşusunu Beşiktaş’taki Kuruçeşme Parkı’nda tamamlayan Guli, “Dünya çapında büyük bir sorun olan su krizinin içerisindeyiz. Ne yazık ki çoğu insan bunun farkında değil ama ben sorunu gördüm ve dünyanın da görmesini istiyorum” dedi.

Dünyada doğrudan veya dolaylı su kullanımının neredeyse yüzde 90’ının şirketler tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Guli, 2023’ün mart ayındaki Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı’ndan önce 200 maraton koşarak 200 şirketi somut eyleme geçmeleri için ikna etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Bundan iki ay önce dünyanın en büyük dördüncü gölü olan ancak yüzde 90’ı kuruyan Aral Gölü’nde koştuğunu anlatan Guli, “Bir zamanlar suyla dolu olan yerlerde, kumun üzerinde kadavra gibi yatan dev gemilerin arasında koştum ve bilim insanlarının 30 yıl boyunca bu gölün kuruyacağını söylediklerini ama bizim görmezden geldiğimizi düşündüm. Yıllarca bize Urmiye Gölü’nün kuruyacağını söylediler ve görmezden geldik. Şimdi bize ABD’deki Tuz Gölü’nün kuruyacağını söylüyorlar ve bunu da görmezden geliyoruz. Avrupa’da nehirlerin, göllerin kuruduğunu görüyoruz. Bu uyarıların göz ardı edilmemesini sağlamanın bir yolunu bulmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘2023 BM Su Konferansı önemli bir fırsat’

Yaklaşık son 50 yıldır yapılan tartışmalarda su krizinin unutulduğu ve bu soruna gereken önemin verilmediğini vurgulayan Guli, BM Su Konferansı’nı, ‘Hükümetlerin değişimini, şirketlerin değişimini ve bireyler olarak hepimizin değişimini yönlendirmek için katalizör bir an olarak kullanmamız için gerçekten harika bir fırsat’ olarak nitelendirdi.

Kendisinin aslında bir koşucu olmadığını ve kampanyası için 200 maraton koşmanın birçok zorluğu bulunduğunu kaydeden Guli, küresel su krizinin çözümünde rol almak isteyen bireylere de tüketimi azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme prensiplerini hayatlarında uygulamaları tavsiyesinde bulundu.