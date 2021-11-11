‘Stradivarius cinayeti’: Paraguay’da Alman baba-kızı öldürdüğü gerekçesiyle üç kişi tutuklandı

Paraguay’da bir baba-kızın geçen ayki ölümüyle ilgili iki Alman, bir Şili vatandaşı tutuklandı. Polis, cinayetlerin, değeri milyon dolarlarla ölçülen Stradivarius kemanlar nedeniyle işlendiğini düşünüyor.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Müze sahibi olan, telli çalgılar üreten ve bu alanda tanınmış bir restoratör olan Alman Bernard Raymond von Bredow (62) ve 14 yaşındaki kızı Lydia, geçen ay Aregua kentindeki evlerinde öldürüldü. Von Bredow başından kızı ise karnından vurulmuştu.

Soruşturmayı yürüten ekibin başındaki Hugo Grance, İtalyan Antonio Stradivari’nin (1644-1737) imzasını taşıyan dört kemanın, tutuklanan isimlerden Alman vatandaşı Volker Grannas’ın (58) evinde bulunduğunu açıkladı.

Grannas’ın dışında tutuklananların birinin Alman Yves Asriel Spartacus Steinmetz (60) diğerinin Şilili Stephen Jorg Messing Darchinger (51) olduğunu söyleyen Grance, Von Bredow’un Almanya’ya tatile gittiğinde kemanları yakınında oturan Grannas’a bıraktığını söyledi.

“Ancak Von Bredow tatilden döndüğünde, ’emin ellerde olsun’ diye bıraktığı kemanların yangında zarar gördüğü söylendi” diyen Grance, cinayet sonrasında eve giden ekiplerin yaptığı incelemede her yerin talan edildiğine şahit olduğunu belirterek, “Kemanları satabilmek için orijinal olduklarına dair sertifikaları aramışlar” dedi.

Cinayetlerin kemanlarla ilintili olduğunu düşündüklerini ancak henüz resmen suçlama yapılmadığını söyleyen savcı Lorena Ledesma ise işin içinde daha fazla kişinin parmağı olduğunu düşündüklerini, daha çok delil toplamak için soruşturmayı derinleştirdiklerini söyledi.

Komşuları, Von Bredow’un Aregua’ya iki yıl önce taşındığını ve kendini keman yapmaya ve restore etmeye adadığını anlattı.