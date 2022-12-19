Steven Spielberg Jaws’ı çektiğine pişman: Köpekbalıkları bana hala kızgın

Ünlü yönetmen Steven Spielberg, 1975 yapımı Jaws filminde köpekbalıklarını tehlikeli göstererek nüfuslarının azalmasına sebep olduğu için üzgün: Şimdi olsa çekmezdim.

ABD’li yönetmen bugünlerde otobiyografik unsurlar taşıyan son filmi Fabelmans’la gündemde olsa da katıldığı programlarda laf lafı açıyor, konu eski filmlere geliyor.

BBC Radyo’da bir programa katılan 76 yaşındaki yönetmen, kariyerinin ilk yıllarında henüz 27 yaşındayken çektiği Jaws’la ilgili duygularını paylaştı.

Yazar da pişman

Bir köpekbalığının huzurlu bir sahil kasabasını kana bulama hikayesinin anlattığı Jaws filminden sonra, istemeden de olsa köpekbalıklarına olumsuz bir şöhret kazanmasına sebep olduğunu söyleyen Spielberg, “nüfuslarının azalıyor ve ben bundan suçluluk duyuyorum. Bir köpekbalığına yem olmaktan korkmasam da bana kızgın olduklarını hissediyorum” dedi.

Suçluluk duyan yalnızca Spielberg değil. Filme konu olan kitabın yazarı Peter Benchley de, hayatının geri kalanını köpekbalıklarının korunması için kampanya yürüterek geçirmiş. Yazar, “bugün olsa o kitabı yazmam çünkü köpekbalıkları insanları hedef almaz ve kesinlikle kin beslemez” diyor.

Uzmanlar: Filminizi bu kadar abartmayın

Uzmanlara göreyse, Spielberg ve Benchley’nin suçluluk duyması yersiz. Köpekbalığı popülasyonunun azaldığı istatistiksel bir gerçek. Nitekim, Nature dergisinde geçen sene yayımlanan bir araştırma, dünyadaki okyanus köpekbalıkları ve vatoz popülasyonunun yüzde 71 oranında düştüğünü ortaya koyuyor. Ancak Shark Trust’ın CEO’su Paul Cox, suçu Jaws’a yüklemenin ‘filme çok fazla itibar vermek‘ olacağını söylüyor ve “Köpekbalığı popülasyonundaki düşüş vakaları aşırı avlanmaktan kaynaklanıyor” diyor.