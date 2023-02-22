Starbucks’tan zeytinyağlı kahve

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, İtalya’da zeytinyağlı kahve satmaya başlayacağını duyurdu.

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Şirket, geniş bir kahve kültürünün bulunduğu İtalya’ya yayılmakta zorlanıyordu. Hatta bazı İtalyanlar, 2018’de ilk mağaza açıldığında boykot çağrısı yapmıştı. Şu an ülkede 20 mağazası bulunan Starbucks, kahvelerini sevdirebilmek için ‘zeytinyağı’ formülü üretti.

Starbucks yöneticisi Howard Schultz, zeytinyağının ‘beklenmedik, kadifemsi’ aromasıyla kahveyi zenginleştirdiğini ve böylelikle damakta kaldığını söyledi.

‘Oleato serisi’ ismi verilen kahveler bugün İtalya’da satılmaya başlayacak. Seride ilk etapta yulaf sütüyle yapılmış kahvelere zeytinyağı eklenecek.