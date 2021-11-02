Stablecoinlere daha sıkı denetim geliyor

ABD’de stablecoin şirketlerine, bankalara uygulanan sermaye yeterliliği ve düzenli denetim kurallarının uygulanması gündemde.

Fotoğraf: Diken

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralardan farklı olarak, bir rezerv varlık tarafından desteklenen, fiyatı sabit dijital varlıklara ‘stablecoin‘ deniyor. Altın, gümüş ve petrol gibi emtialar ile desteklenen stablecoin örnekleri bulunsa da, çoğu stablecoin, doları rezerv varlığı olarak kullanıyor. Ancak düzenleyiciler, özellikle kriz dönemlerinde bu rezerv varlıkların geçerliliğini yitirebileceği görüşünde.

Günümüzde USDT (Tether), USDC (USD Coin) ve BUSD (Binance USD) en popüler stablecoinler arasında.

Daha önce ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell da stablecoinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylemişti.

ABD başkanının finansal piyasa çalışma grubu tarafından yayınlanan raporda ise stablecoinlerin birer bankacılık ürünü olarak düzenlenmesi öngörüldü ve ABD’nin Sermaye Piyasası Kurulu (SEC), Emtia Vadeli İşlem Kontratları Ticaret Komisyonu (CFTC) ve diğer kurumların işlemleri denetlemesi önerisinde bulunuldu.

Raporda yer alan ifadeler şöyle: “Stablecoin piyasasındaki hızlı büyüme bu çalışmanın aciliyetini artırıyor. Adım atılmaması halinde stablecoinlerin kullanıcılara, finansal sisteme ve genel ekonomiye gerekli korumayı sağlayamadan büyümesi riskini ortaya çıkarıyor.”