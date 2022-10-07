Sri Lanka’da ülkeden kaçan devlet başkanının yargılanmasının önü açıldı

Sri Lanka’da yüksek mahkeme, ülkeden kaçan eski devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın aleyhine dava açılmasına izin verdi.

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AA’nın aktardığına göre, yüksek mahkeme, Rajapaksa’nın yanı sıra eski Maliye Bakanları ve Rjapaksa’nın akrabaları Mahinda Rajapaksa ve Basil Rajapaksa, Merkez Bankasının eski yöneticileri W.D. Lakshman ve Ajith Nivard Cabraal hakkında da dava açılmasını onayladı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Sri Lankalılar tarafından, ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi krizin sorumlusu olarak görülen eski yönetim hakkında dava açılması için mahkemeye başvurmuştu.

Sri Lanka’daki ekonomik ve siyasi krizi

Sri Lanka’da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi’nin çevresinde 9 Mayıs’ta toplanan göstericilerle hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile iki polisin de bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetmiş, en az 250 kişi yaralanmıştı.

Ülkede protestocular, 9 Temmuz’da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz’da Maldivler’e, bir sonraki gün de Singapur’a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz’da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz’da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, istifası istenen Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.