Sri Lanka’da istifası istenen başbakan, devlet başkanı seçildi

Devlet başkanının istifa etmesinin ardından Sri Lanka’da yeni devlet başkanı seçildi. Milletvekillerinin katıldığı oylamada mevcut başbakan Ranil Wickremesinghe devlet başkanı seçildi. Ülkedeki protestocular, Wickremesinghe’in da istifasını istiyordu.

Fotoğraf: Reuters

Son 70 yıldır yaşanan en büyük ekonomik krizin içinde olması nedeniyle Sri Lanka’da aylardır süren protestolar sonucunda devlet başkanı istifa etmiş ve ülkeden kaçmıştı. Meclis bugün yeni devlet başkanını seçti. Başbakan Wickremesinghe, ezici bir çoğunlukla devlet başkanı seçildi.

Wickremesinghe, daha önce altı kez başbakanlık koltuğuna oturdu ve eski devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa’ın ülkeden kaçmasıyla vekaleten devlet başkanlığını yürütüyordu. Ülkedeki protestocular, Wickremesinghe’nin da istifasını istiyordu. Seçim sonucunun, protestocuları daha da kızdıracağı öngörülüyor.

Wickremesinghe, normal şartlar altında 2024’e kadar görev yapacak.

Ranil Wickremesinghe. Fotoğraf: Reuters

Sri Lanka’daki durum

Sri Lanka’da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi’nin çevresinde 9 Mayıs’ta toplanan göstericilerle hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Protestocular başbakanın evini yakmış ve devlet başkanlığını sarayına girmişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile iki polisin de bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.