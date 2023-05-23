SPK onaylamıştı: Sasa hisselerinde bölünme bugün

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bedelsiz sermaye artırımına izin verdiği Sasa Polyester Sanayi A.Ş. hisselerindeki bölünme bugün gerçekleşecek.

Sasa Polyester. Fotoğraf: AA

18 Mayıs’ta SPK, Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin iç kaynaklardan 52 milyon 601 bin 757,75 lira ve kar payından 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 lira olmak üzere toplam 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 liralık bedelsiz sermaye artırımını onaylamıştı.

Bugün bedelsiz sermaye artırımına bağlı olarak Sasa hisselerinde bölünme (fiyat düzeltmesi) yapılacak.

Investing’in aktardığına göre yatırımcılar, sahip oldukları payların yüzde 130’u kadar Sasa payı alacak. Böylece örneğin hesabında 100 lot payı olan bir yatırımcının 230 lot Sasa payı olacak.

Bunun için yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Bölünmeden elde edilen lotlar otomatik olarak yatırım hesabına yansıtılıyor ve hisse düzeltilmiş fiyattan işlem görmeye başlıyor.

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.