Spiker, Hakan Şükür’ün rekorunu hatırlattı; TRT ikinci yarıyı anlattırmadı

Dünya Kupası’ndaki Kanada – Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, dünya kupalarındaki en erken golün hakkında ‘FETÖ’ suçlaması bulunan AKP’li eski milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür’e ait olduğunu hatırlatınca devre arasında yayından alındı.

Fas-Kanada maçından-Fotoğraf: AA

2022 FIFA Dünya Kupası bugün F Grubu’nda oynanan karşılaşmalarla devam etti. Grupta Kanada’yla karşılaşan Fas, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını yediye yükselterek son 16 turuna kalan Fas’ın ilk golünü Hakim Ziyech dördüncü dakikada attı.

Golün ardından spiker Alper Bakırcıgil, Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini verdi.

Bakırcıgil, bunun ardından devre arasında yayından alındı. İkinci devrede maçı Cüneyt Kıran anlattı.

İlk yarıdaki o anlar:

Dünya Kupası tarihinde en erken golü Hakan Şükür’ün attığını hatırlatan TRT spikeri Alper Bakırcıgil, devre arası yayından alındı.pic.twitter.com/vsmw9XFy14 — Epik Futbol Anları (@epicfutmoment) December 1, 2022

İkinci yarının spikeri:

TV5 hakkında inceleme başlatılmıştı

Hakkında ‘FETÖ’ suçlaması bulunan AKP’li eski milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür’ün adını kulüpler de yayın kuruluşları da anmıyor. Şükür son olarak TV5’ten Mehmet Ali Kayacı’nın programına konuk olmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da bu nedenle TV5 hakkında inceleme başlatmıştı.