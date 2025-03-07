SpaceX'in Starship roketi parçalandı

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Starship roketi, sekizinci test uçuşunda parçalandı.

Fotoğraflar: Fox News

Starship roketiyle Texas’taki sekinci test uçuşunun başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra bağlantı kesildi. Motorları kapanan roket, havada parçalara ayrılarak yere düştü.

Starship, test sırasında yaklaşık 150 kilometre yüksekliğe ulaşırken sosyal medyada Florida’dan çekilen enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Test uçuşu başarılı olsaydı roketin Dünya’ya Hint Okyanusu üzerinde kontrollü bir şekilde girmesi hedefleniyordu.

ABD Federal Havacılık İdaresi, SpaceX’ten kazayı soruşturmasını talep edeceğini duyurdu.

SpaceX, uzay aracının yükseliş motorunun ateşlenmesi sırasında ‘planlanmamış hızlı bir sökülme’ olduğunu doğruladı ve güvenlik yetkililerini uyardığını belirtti.

Orlando Uluslararası Havalimanı uçuşları ‘bölgedeki uzay fırlatma enkazı nedeniyle’ kısa süreliğine durdurdu.

SpaceX uçuş yorumcusu Dan Huot, fırlatma alanında “Ne yazık ki bu geçen sefer de oldu, bu yüzden artık biraz pratiğimiz var” dedi.

SpaceX’in Starlink internet uydularına benzeyen bu uyduların, kısa süre sonra Dünya’ya geri düşmeleri planlanıyordu.

Starship, 16 Ocak’ta yapılan yedinci test uçuşunda da parçalanmıştı.

ABD’nin Texas eyaletindeki Starbase tesisinden havalanması planlanan Starship roketinin 4 Mart’taki sekizinci deneme uçuşu açıklanmayan sorunlar nedeniyle fırlatılışa 40 saniye kala iptal edilmişti.