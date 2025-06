SpaceX'in Starship roketi parçalandı

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Starship roketi, sekizinci test uçuşunda parçalandı.

Starship roketiyle Texas’taki sekinci test uçuşunun başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra bağlantı kesildi. Motorları kapanan roket, havada parçalara ayrılarak yere düştü.

Starship, test sırasında yaklaşık 150 kilometre yüksekliğe ulaşırken sosyal medyada Florida’dan çekilen enkaz görüntüleri paylaşıldı.

Just saw Starship 8 blow up from our flight @elonmusk @SpaceX pic.twitter.com/RyDzUtXzpo