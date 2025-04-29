Sözüer: İmamoğlu'nun avukatı olmadığımdan bırakmam söz konusu değil

Ceza hukukçusu ve akademisyen Prof. Dr. Adem Sözüer, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘avukatlığını üstlenmediği için bırakmasının söz konusu olmadığını’ duyurdu.

Fotoğraf: ekrem_imamoğlu / X

Sözüer’in İmamoğlu’nun bıraktığı iddia edilmiş, konu iktidar medyasında tartışılmıştı.

Sözüer’in X’teki açıklaması şöyle:

* Hukukun üstünlüğü, insan onuru, hukuk devleti ve adil yargılanma hakları değer ve ilkelerinin her zaman ve herkes için ‘amasız’ olarak geçerli olması yolunda uğraş vermekteyim. Bu uğraşı vermek, özellikle keyfi uygulamaların ortaya çıktığı ve ceza hukuku araçlarının kötüye kullanıldığı dönemlerde büyük önem taşır. Herkes için adalet idealine bağlı her hukukçunun asli görevi, hukuk dışı soruşturma ve kovuşturmalara maruz kalanlara hukuki yardımda bulunmaktır.

* Hukukun üstünlüğünü savunmak için, öğretim üyeliğinin yanı sıra Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67 ve 68’inci maddesinde öngörülen uzman mütalaası kapsamında görüş bildirmek de üstlendiğim görevlerden biridir. Bu kapsamda kamuoyunda ‘ahmak davası’ olarak bilinen davada, başka akademisyen meslektaşlarımla birlikte İmamoğlu’nun cezalandırılmasının ve siyasi yasak getirilmesinin hukuka aykırı olacağına yönelik ve benzer şekilde Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıl önce, o dönemin yönetmeliğine uygun yatay geçişi ve akabinde aldığı diploması konusunda da, ceza hukuku açısından bilimsel görüş verdik.

‘Haksızlığa uğrayanları savunmasız bırakmamız mümkün değil’

* Bu görüşlerimizi konuyla ilgili basın toplantısında açıkladık. Dolayısıyla söz konusu çalışmalar ve bu kapsamda yaptığım görüşmeler bir avukatlık hizmeti değil sözlü veya yazılı olarak bilimsel görüş verilmesidir. Durum böyle olunca sayın İmamoğlu’nun avukatlığını üstlenmediğim için, bırakmam da söz konusu değildir. Gerektiğinde elbette avukatlık hizmeti de verilir. Hukuk fakültesi diplomasını alırken yaptığımız yeminin gereği olarak haksızlığa uğrayanları savunmasız bırakmamız asla mümkün değildir.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını bıraktığım iddiası hakkında açıklama👇🏼

Hukukun üstünlüğü,

insan onuru, hukuk devleti ve adil yargılanma hakları değer ve ilkelerinin her zaman ve herkes için "amasız" olarak geçerli olması yolunda uğraş vermekteyim.

Bu uğraşı vermek, özellikle… — Av.Prof.Dr.Adem Sözüer https://ademsozuer.com/ (@AdemSozuer) April 29, 2025



