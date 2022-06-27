Soylu’yu eleştirdiği için yargılanan İHD eş genel başkanına beraat

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını eleştirdiği için açılan ‘kamu görevlisine hakaret’ davası beraatle sonuçlandı.

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Türkdoğan hakkında İHD’nin 29 Haziran 2018 tarihli ‘İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İlgili Zorunlu Açıklama’ başlıklı açıklaması nedeniyle dava açılmıştı.

Açıklamada Soylu’nun uyuşturucu şüphelileri için “Ayaklarını kırın” demesi eleştiriliyordu.

İddianamede Soylu’nun ‘onur, şeref saygınlığına sövmek suretiyle saldırıda bulunulduğu’ belirtilmiş ve Türkdoğan’ın ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan cezalandırılması istenmişti.

Ankara 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya insan haklarını savunucuları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Türkdoğan katıldı.

Türkdoğan savunmasında ‘eleştirel açıklamanın hangi bölümünün hakaret içerdiğinin iddianame ve mütalaada belli olmadığını’ söyledi.

Soylu’nun ‘ülkedeki herkesin güvenliğinden sorumlu olduğunu’ söyleyerek, “Suç olduğunu düşünmüyorum. Önceki savunmalarımı ve avukatımın savunma dilekçesini tekrar ederim” dedi.

Türkdoğan ardından söz alan avukatı Kerem Altıparmak, şunları söyledi: “Hangi ifade hangi gerekçeyle hakaret oluşturmaktadır? Delilleri getirme yükümlülüğü iddia makamındadır. Delil getirmiyor, önümüze açıklamayı koyuyor. Onu biz de görüyoruz ve savunuyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun farklı zamanlarda açıklamaları var. Verilecek ceza adil yargılanma ilkesinin ağır ihlali olacaktır.”

Altıparmak ardından söz alan Türkdoğan’ın avukatı Emrah Şeyhanlıoğlu da Altıparmak’ın savunmasındaki ayrıntılara dikkat çekti:

“İddia makamı biraz daha çalışmış olsaydı, İHD’nin çok daha sert açıklamalarını bulabilirdi. Bu açıklama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne gidince eleştiri bile değil, fikir beyanı sayacaktır. Açıklamaya konu olaylar karşısında bu açıklama yumuşak kalmış ve yeteri kadar eleştirilmemiştir bile. Müvekkilimin beraatı yönünde karar verilmesini talep ediyoruz.”

Kararını açıklayan mahkeme, Türkdoğan’a atılı ‘kamu görevlisine hakaret’ suçunun unsurlarının oluşmadığına ve beraate karar verdi.