Soylu’ya ‘Amerika’nın çocukları’ yanıtı: Taziyeyi kabul eden mi yoksa reddeden mi?

Muhalefete “Amerika’nın çocukları” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan yanıt geldi: “İstiklal’deki hain şerefsiz saldırı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin taziyesini reddeden mi Amerikancı, kabul eden mi Amerikancı?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay. (AA)

İçişleri Bakanı Soylu, Meclis’te süren bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alınca CHP’li vekillerin tepkisini çekti.

Devamında Soylu, diğer muhalefet vekillerini de hedef alarak “Amerika’nın çocuklarısınız sizler! Amerika’nın çocukları, yenileceksiniz! Bu kadar…” sözlerini sarf etti.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Soylu’nun ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’yle yaşadıklarını anlattı.

CHP’li Altay, şunların kaydetti:

*Şimdi bir Amerikancı tarifi yapalım hep beraber. Şimdi, kim Amerikancı olabilir diye soruyorum: 1 Mart tezkeresine ‘Evet’ diyen mi Amerikancıdır, ‘Hayır’ diyen mi Amerikancıdır?

*Kim Amerikancıdır diye soruyorum: Mesela, İstiklal’deki hain şerefsiz saldırı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin taziyesini reddeden mi Amerikancı, kabul eden mi Amerikancı? Kabul eden Amerikancı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, benim ülkemin cumhurbaşkanına -sevmem ayrı bir şey, kızarım ayrı bir şey, karşıtıyım ayrı bir şey- “Aptal olma” diyemez; buna ses çıkarmak mı Amerikancılık, sessiz kalıp boyun eğmek mi Amerikancılık?

*F-35 Projesi’nden atılınca F-16’ya razı olup kapıda beklemek mi Amerikancılık? Barış olabilir mi? Devam edelim, acaba danışmanını Amerika’ya gönderip “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını deliğe süpürmeyin” demek mi Amerikancılık ya da dememek mi?

*Partiyi kurduktan, Ak Parti’yi kurduktan altı ay sonra, milletvekili değilken, hiçbir şey değilken Amerika Birleşik Devletleri’ne New York ve Washington’a gitmenin sebebini, yaptığı görüşmeleri, bu millete tane tane açıklamak mı Amerikancılık, saklamak mı Amerikancılık merak ediyorum?

*“Bu can bu tende kalktıkça, o rahip hiçbir yere gidemez” deyip Amerikan yönetimi tarafından mal varlığıyla tehdit edilince rahibi paşa paşa Amerika’ya göndermek mi Amerikancılık, karşı çıkmak mı Amerikancılık?

*Seçimden önce, Amerikan seçimlerinden önce Trump’tan yana tercih rey belli edip, ihsası rey yapıp tersi çıkınca telefonla görüşebilmek, “Hayırlı olsun” demek için, üç ay sağı solu araya koymak mı Amerikancılık merak ediyorum?