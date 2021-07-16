Soylu’nun kuzenine ‘vurgun’ suçlamasıyla ilgili birçok habere erişim engeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun 15 liralık ürünü SGK’ya bin liraya sattığı iddiasıyla ilgili birçok habere erişim engeli getirildi.

Fotoğraf: AA

Konuyu Meclis’e taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Soylu’ya ait firma için “Bugüne kadar bu şekilde çok sayıda şüpheli işlere imza atıldığı iddia ediliyor” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu, yönetim kurulu üyeliği yaptığı RD Global/Invamed firmasının hastanelere milyonlarca liralık malzeme sattığının ortaya çıkması üzerine geçen ay şirketten istifa etmişti.

EngelliWeb’in haberine göre haberler kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara Batı 1. SCH’nin 16 Temmuz tarih ve 2021/4893 sayılı kararı ile erişime engellendi.