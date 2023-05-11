Soylu, Erdoğan rahatsız diye HDP’li belediye başkanlarını görevden almış

İstanbul’dan AKP milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li belediyelere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bunlardan rahatsız olduğunu söylemesi üzerine kayyum atadığını söyledi.

Süleyman Soylu. Fotoğraf: AA

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden yaklaşık beş ay sonra, HDP’li belediyelere kayyım atanmaya başlamıştı. Seçilen bazı HDP’li başkanlaraysa seçim sonrasında mazbatası bile verilmemişti.

Gaziosmanpaşa’nın Yıldıztabya Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, HDP’li belediyelere ‘Erdoğan’ın talimatıyla’ kayyım atadığını söyledi.

Soylu, şunları dile getirdi: “Ben içişleri bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Süleyman, ben bu Güneydoğu’daki HDP’nin, PKK’nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK’ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın dedi. İki gün geçti, hepsini görevden aldık.”