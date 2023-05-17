Soylu: Bu ülke demokratik olmasaydı seçim ikinci tura gitmezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ülke anti demokratik bir ülke olsaydı, İçişleri Bakanı veya x birisi seçimlere müdahale etseydi bu seçim ikinci tura gitmezdi” dedi.

Süleyman Soylu. (AA)

Soylu, tv100 Özel programında Pınar Işık Ardor ve Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtladı. Soylu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bu ülkede yaşanan en huzurlu, en güvenli, en güzel seçim oldu. 2018’in yaklaşık yüzde 20 altında olaylar oldu. Bu yaşananları kıyasladığımızda bu yılki olaylar daha az etkisi olabilecek olaylar. Türkiye çok güzel bir seçim geçirdi.

*Vatandaş sistem değişikliği istemediğini ortaya koydu. Vatandaşımız bu sistemi onayladı. Vatandaş, parlamanter hükümet sistemini reddetti.

*Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 oy aldı, Kılıçdaroğlu yüzde 44,9 oy aldı. Arada 2 milyon 500 bin oy var. Erdoğan’ın seçilmesi için 275 bin oya ihtiyacı var. Bu ülke anti demokratik bir ülke olsaydı, içişleri bakanı veya x birisi seçimlere müdahale etseydi bu seçim ikinci tura gitmezdi. Türkiye bütün dünyaya bir demokrasi şöleni içerisinde bir seçimle birlikte mesaj verdi: Benim demokrasimi, milli irademi, hukukun üstünlüğünü tartışma mesajı verdi.

*Bu seçimin en önemli sonuçlarından birisi yaklaşık yüzde 20 civarında Yeşil Sol Parti bileşenleriyle birlikte oy kaybetmiştir. Millet bir tercihte bulundu. Seçmen, PKK’nın Türk siyasetine ağırlık koymasını, Türk siyasetini zehirlemesini istemiyor.

*AA çok doğru bir iş yapmıştır ve yukarıdan aşağıya inişi göstermiştir. YSK’ya online sistem üzerinden aktarılan ve onların da partiye aktardıkları sistem çok şeffaf ve kontrol edilebilir bir sistemdir. Oylar herkesin huzurunda sayılıyor. Türkiye, seçim sistemini dünyada en iyi beceren ülkedir.

*Anketlerde yarım puanlık, bir puanlık sapmalar normaldir. Türkiye’de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye’ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır. Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur.

*Türkiye’yi göçmen deposu yapmayız ama Suriyeliler bizim kardeşlerimiz, biz onları ölüme gönderemeyiz ama biz güvenli bölgede, onlarla bunu gerçekleştirebilme imkanına sahibiz. Bölgeye 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek.