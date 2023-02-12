Soylu: 308 enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki 308 enkazda arama kurtarma faaliyetinin sürdüğünü söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde konuşan Soylu, özetle şunları dedi:
* Kahramanmaraş’ta 4.497 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Afşin’de arama kurtarma bitti, Elbistan’da 318 enkazdan 9 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Göksun’da arama kurtarma bitti, bir tek binada arama kurtarma devam ediyor.
* Kahramanmaraş’ta ulaşamadığımız bir köy söz konusu değildir. Jandarmalarımız tüm köylere ulaştı. Grup olarak gelenleri köylere yönlendiriyoruz.
* Kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, özellikle aşhanede kullanılacak gıda malzemelerinin hepsine ihtiyaç var. Elinizde ne varsa gönderin. Burada en az bir yıl boyunca aşın kaynaması lazım.