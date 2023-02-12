Soylu: 308 enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki 308 enkazda arama kurtarma faaliyetinin sürdüğünü söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde konuşan Soylu, özetle şunları dedi:

* Kahramanmaraş’ta 4.497 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Afşin’de arama kurtarma bitti, Elbistan’da 318 enkazdan 9 enkazda arama kurtarma devam ediyor. Göksun’da arama kurtarma bitti, bir tek binada arama kurtarma devam ediyor.

* Kahramanmaraş’ta ulaşamadığımız bir köy söz konusu değildir. Jandarmalarımız tüm köylere ulaştı. Grup olarak gelenleri köylere yönlendiriyoruz.

* Kuru gıda dahil, hijyen malzemeleri dahil, özellikle aşhanede kullanılacak gıda malzemelerinin hepsine ihtiyaç var. Elinizde ne varsa gönderin. Burada en az bir yıl boyunca aşın kaynaması lazım.