Soyer ile İnce arasında afiş krizi: ‘Adam kızmış’

Kongre binası önündeki parti afişleri ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını öne süren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye başkan Tunç Soyer’den yanıt geldi. Bölgenin kamera kayıtlarını paylaşan Soyer şöyle dedi: “Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama ‘Adam kızmış.’”

İnce: Dıştan bakınca flamingocu

Memleket Partisi’nin İzmir İl Örgütü 1’inci Olağan Kongresi’nde İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek Soyer’i eleştirdi: “Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun ? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?”

Dıştan bakınca flamingocu, kazıyınca Tayyibin akrabası çıkıyor. Alın teriyle yapılmış afişleri gece operasyonuyla indirmeye kılıf bulamazsınız. Genel merkezin gözüne girmek için değil, milletin gönlüne girmek için çalışın. pic.twitter.com/nyXSYhdCuo — Muharrem İNCE (@vekilince) August 22, 2021

Bunun üzerine Soyer sosyal medya hesabı üzerinden şöyle yanıt verdi: “Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir.”

Sn @vekilince,



Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz.



Hatırlatayım ben İzmir’in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanıyım.



Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir. pic.twitter.com/Dyn4ztqIBf — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 22, 2021

İnce, Soyer’in yanıtına Twitter üzerinden şöyle karşılık verdi: “Ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Seçilmiş belediye başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez!”

Ayıbına kılıf uydurma @tuncsoyer

Sen afiş toplatmayı AKP’den mi öğrendin?



Seçilmiş Belediye Başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez!



Memleket Partisi’nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var. — Muharrem İNCE (@vekilince) August 22, 2021

Soyer de bunun üzerine bölgenin kamera kayıtlarını paylaştı ve 24 Haziran gecesine ait meşhur ‘Adam kazanmış’ sözüne gönderme yaparak şöyle dedi: “Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama adam kızmış.”