Soyer ile İnce arasında afiş krizi: ‘Adam kızmış’

Kongre binası önündeki parti afişleri ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını öne süren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye başkan Tunç Soyer’den yanıt geldi. Bölgenin kamera kayıtlarını paylaşan Soyer şöyle dedi: “Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama ‘Adam kızmış.’”
İnce: Dıştan bakınca flamingocu
Memleket Partisi’nin İzmir İl Örgütü 1’inci Olağan Kongresi’nde İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek Soyer’i eleştirdi: “Yeni kurulmuş bir parti il kongresine gidecek. Salonun dışına gençler afiş astı. Belediye zabıtaları koparıp depoya atmış. Siz din tüccarı olsanız ne olur, Atatürkçü olsanız ne olur? İkiniz akrabasınız. Mültecilere bakarım diyordun, flamingoların başkanıyım, diyordun. Buna itirazım yok. Ama numaracıysan, dubaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ediyorsun ? Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun?”
Bunun üzerine Soyer sosyal medya hesabı üzerinden şöyle yanıt verdi: “Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir.”
İnce, Soyer’in yanıtına Twitter üzerinden şöyle karşılık verdi: “Ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Seçilmiş belediye başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez!”
Soyer de bunun üzerine bölgenin kamera kayıtlarını paylaştı ve 24 Haziran gecesine ait meşhur ‘Adam kazanmış’ sözüne gönderme yaparak şöyle dedi: “Halk her zaman gerçeklerin yanındadır ve onu karanlıkta bırakanları asla unutmaz. Ama adam kızmış.”