Sony ve Microsoft arasında ‘Call of Duty’ anlaşması

Sony ve Activision Blizzard’ı satın almak isteyen Microsoft, şirketin en büyük oyunlarından ‘Call of Duty’yi Sony’nin oyun konsolu markası PlayStation’da 10 yıllığına tutmak için anlaştı.

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Xbox oyun konsolunun üreticisi ve teknoloji şirketi Microsoft, Ocak 2022’de ‘Call of Duty’ ve ‘World of Warcraft’ gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard’ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemek üzere geçen ay, geçici yasaklama emri ve ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. FTC’nin federal mahkemeye başvurusunda, bu satın almaya izin verilmesi durumunda pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarılmıştı.

ABD mahkemesi geçen hafta, iddiaları reddederek satın alma işlemine yeşil ışık yakmıştı. Fakat FTC alıma yeniden itiraz edeceğini bildirmişti. PlayStation’ın üreticisi Sony de, Microsoft’un bu satın alımına ‘haksız rekabet‘ nedeniyle itiraz ediyordu.

Anlaşmaya direniyordu

Tartışmalar sürerken Sony, ‘Call of Duty’yi 10 yıllığına PlayStation’da tutmak için Microsoft’la anlaştı.

Bu, Microsoft’un Ocak 2022’de Activision Blizzard’ı satın almayı planladığını açıklamasının ardından geçen yıl boyunca şirketler arasındaki sert tartışmayı sona erdiriyor.

Sony, Microsoft’un Aralık 2022’de sunduğu aynı 10 yıllık sözleşme teklifine direnmişti.

Sony yetkilileri bunun yerine, kurumlara başvurularda, Microsoft’un ‘Call of Duty’yi Xbox’a özel hale getirebileceğinden ve hatta oyunun PlayStation sürümlerini sabote edebileceğinden endişelendiklerini bildirmişti.

Britanya da engel

Şimdi Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının önünde bir engel daha var. O da Britanya.

Britanya Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022’de anlaşmaya ilişkin inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine dair endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Microsoft ve Activision, yeniden CMA’ya başvurmayı planlıyor. Reuters’ın aktardığına göre CMA sert tutumunda yumuşamaya gitti.