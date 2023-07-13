Microsoft’un Blizzard’ı satın almasına ABD’de yine itiraz edilecek

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un Activision’ı satın almasına yine itiraz edecek.

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Xbox oyun konsolunun üreticisi ve teknoloji şirketi Microsoft, Ocak 2022’de ‘Call of Duty’ ve ‘World of Warcraft’ gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard’ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

FTC, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemek üzere geçen ay, geçici yasaklama emri ve ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. FTC’nin federal mahkemeye başvurusunda, bu satın almaya izin verilmesi durumunda pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarılmıştı.

ABD mahkemesi iki gün önce, iddiaları reddederek satın alma işlemine yeşil ışık yakmıştı.

Reuters’ın haberine göre, FTC mahkemenin bu kararına itiraz edecek. FTC’nin başvurusuyla ilgili detay bulunmazken Microsoft Başkanı Brad Smith “FTC’nin bu kadar zayıf gerekçelerle ısrarını sürdürmesi bir hayal kırıklığı” dedi.