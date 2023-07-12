Microsoft’un Blizzard’ı almasının önünde tek engel kaldı

ABD’nin yeşil ışık yakmasıyla Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının önünde tek engel kaldı. O da Britanya.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Xbox oyun konsolunun üreticisi ve teknoloji şirketi Microsoft, Ocak 2022’de ‘Call of Duty’ ve ‘World of Warcraft’ gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard’ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemek üzere geçen ay, geçici yasaklama emri ve ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. FTC’nin federal mahkemeye başvurusunda, bu satın almaya izin verilmesi durumunda pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarılmıştı.

ABD mahkemesi dün, iddiaları reddederek satın alma işlemine yeşil ışık yaktı.

Tek engel Britanya

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) yürüttüğü rekabet incelemesinin tamamlayarak Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasına onay vermişti. AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision’ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.

Ama Britanyalı yetkililer farklı düşünüyor.

Britanya Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022’de anlaşmaya ilişkin inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine dair endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Microsoft ve Activision, yeniden CMA’ya başvurmayı planlıyor. Reuters’ın aktardığına göre CMA sert tutumunda yumuşamaya gitti.

Yine de buradan vaktinde sonuç çıkmama ihtimali var.

Eğer buradan sonuç çıkmazsa ‘yaptırımlara katlanmak pahasına’ satın almanın tamamlanması veya Activision’ın Britanya pazarından çıkması gibi alternatifler düşünülüyor.