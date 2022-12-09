Diken

Yaramazlara biraz batar!

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasına ABD engeli: Sektöre zarar verir

ABD, teknoloji devi Microsoft’un oyun portföyünü büyüterek rakiplerine yetişme planları kapsamında Call of Duty oyunun da yapımcısı olan Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almasının önüne geçmek için adım attı.

Microsoft, ocakta bilgisayar oyunları geliştiren Acitivision Blizzard’ı nakit 68,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Bu anlaşma uygulanırsa sektördeki en büyük satın alma işlemi olacak.


Microsof, çeşitli konsol, mobil ve bilgisayar oyunlarını bünyesinde barındıran Activision’ı satın alamazsa kullanıcılarını kendi oyun platformuna üye olmaya çekmekte zorlanabilir.

Reklam satışları gibi gelir kaynaklarının gittikçe daha az güvenilir hale gelmeye başlamasıyla büyük teknoloji şirketleri için üyelik hizmetleri önem taşımaya başladı.

Reuters’ın haberine göre ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) rekabet birimi başkanı Holly Vedova, şunları dedi: “Microsoft’un bu zamana kadar rakip oyun şirketlerinden bazı içeriği sakladığını biliyoruz. Microsoft’un bağımsız bir oyun platformunun kontrolünü alarak dinamik ve hızla büyüyen sektöre zarar vermesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.”

SON HABERLER

Hırvatistan, Brezilya’yı eledi

2022 Dünya Kupası Çeyrek Final maçında, Hırvatistan favorilerden Brezilya’yı eledi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Uzatmalara giden karşılaşmada Brezilya, ilk uzatma devresinde, 105’inci dakikada Neymar’la golü buldu. Neymar, kaydettiği bu golle milli formayla 77 golü bulunan Brezilya efsanesi Pele’nin rekorunu egale etti. Uzatmaların ikinci yarısında 107. dakikada Hırvatistan da, […]

Muhafazakârlar, neyi muhafaza eder?

Türkiye, modernizmle hesaplaşmasını beceremedi, zaten modernizmi de pek becermiş sayılmazdı. Ama bu toplum bir gün dolabındaki cesetlerden kurtulacak, özgür ve mutlu olacaksa, bunun yeter değil ama gerek koşulu, kendi muhafazakârlığıyla hesaplaşmak olacak.

AKP’nin anayasa teklifi: ‘Hakimler cübbenin altında burka mı giyecek?’

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve beraberindeki bazı milletvekilleri ‘başörtüsüne anayasal güvence’ teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte yer alan bazı ibareler ve teklifin gerekçesiyse yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Tartışmaları değerlendiren Avukat Gamze Pamuk Ateşli, teklifle kamuda burka giyen hakimlerin de olabileceğine dikkat çekti. Pamuk ayrıca LGBTİ+’lara yönelik Türk Ceza Kanunu’nda düzenlemelerin yapılmasının önünün açılacağı uyarısında bulundu.