Biliyorum cahillik dört yanımızı sardı. Biliyorum herkes hesapsız saldırgan. Muhalefetçilik oyunundan rütbe kazanan çok kişi var. Yaşamın boyunca korunaklı limanlara sığınmadım. Bunları yazmak- sizleri uyarmak benim bu ülkeye olan borcum. Tahripkâr bir avuç muhalif görünümlü kişiye kanmayın. Kimi bilerek, kimi bilmeyerek AKP/ Erdoğan’ın gizli destekçiliğini yapıyor. Oyunu bozun. Uyarın insanları. İktidarı istiyorsanız öncelikle mücadeleyi pek bilmiş “klavye şampiyonlarına” karşı yapınız. İktidar bunlardan, bunlar da iktidardan besleniyor çünkü…
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