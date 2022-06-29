Biliyorum cahillik dört yanımızı sardı. Biliyorum herkes hesap­sız saldırgan. Muhalefetçilik oyunun­dan rütbe kazanan çok kişi var. Yaşamın boyunca koru­naklı limanlara sığınmadım. Bunları yazmak- sizleri uyarmak benim bu ülkeye olan borcum. Tahripkâr bir avuç mu­halif görünümlü kişiye kanmayın. Kimi bilerek, kimi bilmeyerek AKP/ Erdoğan’ın gizli destekçili­ğini yapıyor. Oyunu bozun. Uyarın insanları. İktidarı istiyorsanız ön­celikle mücadeleyi pek bilmiş “klavye şampiyonla­rına” karşı yapınız. İktidar bunlardan, bunlar da ikti­dardan besleniyor çünkü…

Soner Yalçın’ın yazısı