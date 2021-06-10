Soner Yalçın: Milletin meclisi ‘dekor’ gibi duruyor!

Sorunların çözüm yeri tamamen pasifleştirildi, olayları seyreder hale getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bahsediyorum…

Devlet-mafya ilişkisinin ucu kendilerine dokunabilir diye Meclis araştırma önergesini reddetti iktidar ortakları, peki çevre kirliliği ya da pandemi sebebiyle esnafın zor duruma düşmesine çare aranmasına neden karşı çıkıyor?

Muhalefetin her araştırma önergesine iktidarın “hayır” demesi kötü bir politik alışkanlığa dönüştü. Anayasal hak olan araştırma önergelerinin reddedilmesi meclisi işlevsiz hale getiriyor. Milletin meclisi “dekor” gibi duruyor!

Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş kelepçedir; iktidar ortakları meclisi kilit altına aldıklarının farkında değil mi?

İktidar-muhalefet kayıkçı kavgasını bırakıp mecliste oluşturacakları araştırma komisyonlarıyla ülkenin yolunu aydınlatabilir. Zaten Meclis araştırmasının bir amacı da, ihtiyaçları karşılamayan ve demode olmuş eski kanunların yenilenmesini sağlamak değil mi?

Soner Yalçın’ın yazısı