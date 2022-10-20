Soner Yalçın: İşveren gölgesindeki sendikacılık sürdükçe ‘kader kurbanlığı’ devam edecek

Her büyük madenci kazasından sonra bir iki gün “ah-vah” ediliyor, tepki gösteriliyor, siyasiler “ağız dalaşına” giriyor ve sonra bir başka katliama kadar vahşet unutuluyor! Başörtüsü (ya da etnik kimlik) gibi kültürel meseleleri konuşmaya harcanan zamanın binde birini -dünyanın en zor mesleği- maden işçilerinin ağır sorunlarına ayırmıyoruz! İşçi cinayetlerinden hepimiz sorumluyuz. Köklü çözüm bulmak zorundayız. Bunun önceliklerinden biri, örgütlülük/güçlü sendikacılık… Türkiye’de sendikaların güçsüzlüğü ve iktidar ile işveren gölgesindeki sarı sendikacılık sürdükçe işçilerin “kader kurbanlığı” sürmeye devam edecektir!
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