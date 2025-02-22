Son tahmin: Dünya 'şehir katili'nden kurtuldu

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) son tahminlerine göre Dünya’ya çarparak felakete yol açma potansiyeli nedeniyle korku yaratan ‘şehir katili’ asteroit gezegeni ıskalayacak.

Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı

‘2024 YR4’ adlı asteroit ilk kez geçen yıl 27 Aralık’ta tespit edilmiş, kısa süre önce Dünya’nın yanından geçmişti. Asteroit 2032’de geri dönmeye hazırlanıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), asteroidin yörüngesini inceleyerek gezegene çarpma olasılığının yüzde 2,3’ten yüzde 3,1’e yükseldiğini açıklamıştı.

Independent‘in haberine göre bu ihtimal son günlerde düşüyor.

Hatta Avrupa Uzay Ajansı (ESA) artık neredeyse sıfıra indiğini duyurdu.

ESA’ya göre çarpışma olasılığı halihazırda sadece yüzde 0,16 ve muhtemelen daha da düşecek.

Uzay ajansı son güncellemesinde “Yeni gözlemler sayesinde Dünya artık daralan ‘belirsizlik penceresinin’ sınırında yer alıyor” diye kaydetti.

Asteroidin Dünya’yla değil ama Ay’la çarpışma ihtimali hâlâ var. Hatta artmış görünen bu ihtimal halihazırda yüzde 1,2 seviyesinde.