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Yaramazlara biraz batar!

Son ‘saadet zinciri’nde 3 bin 200 mağdur, 60 milyon lira haksız kazanç var

İzmir’de önceki gün 83 kişinin gözaltına alındığı ‘saadet zinciri’ operasyonunun detayları belli oldu. Şu ana kadar 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği ve dolandırıcıların elde ettiği haksız kazanç miktarının da en az 60 milyon TL olduğu saptandı.

Fotoğraf: DHA

İzmir başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, ‘saadet zinciri’ sistemi kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından, sabahın erken saatlerinde şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 83 kişi gözaltına alındı, Altı şüphelinin arandığı belirtildi.


Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi.

Çok sayıda kişinin henüz mağdur olduğunun farkına varmadığı, müşteki sayısının sürekli arttığı, tespit edilen haksız kazanç miktarının da buna bağlı olarak artacağı bildirildi. Ayrıca, ‘saadet zincirine’ yüksek kar vaadiyle fazla sayıda kişiyi getirenlerin mağdur edilmediği, ileride daha fazla kişiyi getirmelerini sağlamak için bu kişilere paralarının düzenli ödendiği saptandı. Mağdur edilenlerin ise bir kez para yatırıp saadet zinciri için başkalarını getirmeyenler olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ‘Fons Şirketler Grubu’ ismiyle çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren altı şirket kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerde rezidanslarda daire kiraladıkları, şubeler açtıkları ve lüks araçlara bindikleri tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Şüphelilerden 67’si, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16’sı ise adliyeye sevk edildi.

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