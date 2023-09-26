Son ankette Trump Biden’a 9 puan fark attı

ABC/Washington Post, 2024 başkanlık seçimleri için düzenlediği ankette katılımcıların yüzde 51’i Trump’ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinde kalarak yüzde 42 oranında destek aldı.
Katılımcıların sadece yüzde 37’si Biden’ın iş performansını onaylarken, yüzde 56’sıysa başkana negatif not verdi. Anketteki yetişkinlerin yüzde 44’ü, Biden yönetimi boyunca finansal olarak daha da kötüleştiklerini belirtti.
Biden’ın yeni bir görev için çok yaşlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 74.
Ankette katılımcılar, Biden ile kıyaslandıklarında, Trump’ın görevde bulunduğu sıradaki iş performansına yüzde 48’i olumlu puan verirken, yüzde 49’u ise olumsuz not verdi.
Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken yapılan anketlerde kamuoyu desteği yüzde 38, iş performansını beğenmeyenlerin oranıysa yüzde 60’larda seyrediyordu.
Ülke genelinde telefon üzerinden rastgele seçilen, İngilizce ve İspanyolca olarak gerçekleştirilen ankete 15-20 Eylül tarihleri arasında 1006 yetişkin katıldı.
ABC/Washington Post, şubatta da anket yapmıştı. O ankette Trump’a destek yüzde 48, Biden’a destekse yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti.
Trump şansını bu kez de ringde denemek istiyor: Biden’ı rahat devirirdim
- Çok okunanFahiş konut aidatlarına karşı çözüm arayışı: Sertifika ve denetim şartı masada
- Çok okunanChatGPT artık ‘görebilecek’ ve ‘konuşabilecek’
- Çok okunanYapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler de var
- Çok okunanKredi kartı faizleri yükseltildi
- Çok okunanKrizin faturası: 22 milyon kişi icralık
- Çok okunanInstagram Reels’a hediyeyle para kazanma geldi