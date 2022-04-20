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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 3 bin 668 vaka, 18 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 668 vaka kaydedildi, 18 kişi öldü.

Bir günde 158 bin 523 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 17 bin 857.

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İmamoğlu’na dört yıl bir ay hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti.