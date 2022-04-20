Son 24 saat: 3 bin 668 vaka, 18 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 668 vaka kaydedildi, 18 kişi öldü.
Bir günde 158 bin 523 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 17 bin 857.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti.
Tekirdağ Saray ilçesinin eski Ülkü Ocakları başkanı Doğancan Kemal Keskin, tartıştığı 22 yaşındaki Eylül İnan’ı bayıltana kadar dövdü. Genç kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, Keskin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiğini söyledi.
Netflix reklamlı üyelik seçeneği planladığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın hesabına göre enflasyon nedeniyle market alışverişinde doldurduğu sepette ürün sayısı dört ayda 41’den 28’e düştü.