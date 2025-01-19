Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sömestr tatilinde İstanbul'da kalan çocuklar için etkinlik rehberi

Diken, sömestr tatilini evde geçirecek çocuklar için İstanbul’daki etkinlikleri derledi.

Yarıyıl tatili 17 Ocak Cuma başladı. Çocuklarını şehir dışına götüremeyen veya herhangi bir tatil planı olmayan ebeveynlerse etkinlik ile oyun arayışında


14 günü hem dolu dolu hem de eğlenerek geçirmek isteyen çocuklar için çeşitli müzeler ile kurumların atölye ve eğitimlerini derledik.

Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi. Fotoğraf: AA

Önerilerde ücretsiz gezilebilecek müzeler de yer alıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) çocuklar için hazırladığı programdan öne çıkanlar:

  1. Yarıyıl tatili atölyeleri, 21 ila 31 Ocak
  2. Georg Baselitz: Tepetaklak bir dünya, beş-yedi yaş, 21 Ocak saat 12:00
  3. Kaligrafik Hareketler, sekiz-10 yaş, 21 Ocak saat 14:00 ila 15:30
  4. Arkki ile keşif gezili atölyeler mobilya tasarımı: Emirgan’ın mobilyaları, sekiz ila 12 yaş-22 Ocak saat 13:00 ila 16:00
  5. Dünyayı tersinden görmek: Baselitz’in izinde, sekiz-10 yaş, 23 Ocak saat 14:00
  6. Ters sanat: Müzede küratör olmak, dokuz-11 yaş, 28 Ocak saat 12:00
  7. Arkki ile keşif gezili atölyeler, moda tasarımı, desenden şapkaya, sekiz-12 yaş, 29 Ocak saat 13:00
  8. Hangi yöne baş aşağı seramik atölyesi, yedi-10 yaş, 31 Ocak saat 13:00

SSM’nin tüm etkinliklerine şu linkten ulaşılabilir.

İstanbul Modern’de çocuklara önerilen atölyeler şunlar:

  • Yarıyıl sanat okulu, yedi ila 10 yaş, hafta içi her gün
  • Ailece sanat, iki-10 yaş aralığındaki çocuklar aileleriyle katılabilir.
  • Hafta sonu sanat atölyeleri, yedi ila 14 yaş

Pera Müzesi:

  • Yarıyıl atölyeleri, 21 Ocak-1 Şubat
  • Koleksiyon öğrenme programları

Yapıkredi Kültür Sanat yaratıcı drama eğitimleri:

  • Benim güzel uzay gemim, beş-altı yaş, 22 Ocak saat: 11:30
  • Mini bilim neredesin, yedi-sekiz yaş, 22 Ocak, 12:30
  • İtfaiyeci fil bombo, dört yaş, 25 Ocak saat 11:30
  • Her inişin bir kalkışı vardır, yedi-sekiz yaş, 25 Ocak saat: 12:30
  • Minik yediuyurun canı sıkkın, dört yaş, 30 Ocak saat 11:30
  • Harry Potter ve Sırlar Odası, dokuz-12 yaş, 30 Ocak 12:30

Akbank sanat:

  • Bi’şehir: Kayıp seslerin yolculuğu, beş-dokuz yaş, 25 Ocak, saat 12:00 ila 13:00
  • Kitaplığımda Bi’İstanbul: Kitap dekoru atölyesi, beş-dokuz yaş 25 Ocak saat 13:30 ila 14:30

Mutfak Sanatları Akademisi

  • Genç Gurme Burgers&Fries, 14-17 yaş, 25 Ocak saat 11:00 ila14:00
  • Genç Gurme Sushi, 14-17 yaş, 31 Ocak, saat 11:00 ila 14:00
  • Küçük Gurme Benim Ekmeğim, dokuz-14 yaş, 2 Şubat, saat 10:00 ila 14:00

Müze Gazhane:

  • İstanbul İtfaiyesi çocuk atölyeleri, 20-23-28-29 Ocak, saat 13:00-14:00
İstanbul Oyuncak Müzesi. Fotoğraf: Gezi Evreni

Yarıyıl tatilinde ücretsiz ziyaret edilebilecek müzeler:

  • Dinozor Müzesi
  • İstanbul Atatürk Müzesi
  • İtfaiye Müzesi
  • Türkiye İş Bankası Müzesi
  • Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
  • Uçurtma Müzesi

Girişler ücretli olsa da Rahmi Koç Müzesi ve Oyuncak Müzesi’ni de bu önerilere eklemek mümkün.

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