Soma’da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi hayatını kaybetti

Bazı hastane, klinik, ortak sağlık güvenlik birimleri (OSGB) faaliyetlerini sürdürebilmek için hekim diploması kiralıyor. Genellikle emekli, bazıları aktif çalışan hekimlerin diplomalarının aylık kirası 3-10 bin lira arasında değişiyor. Bir OSGB yöneticisi, “75 yaşında, Alzheimer hastası hekimin diploması ve işyeri hekimliği sertifikasının bile kiraya verildiğini biliyorum” dedi.